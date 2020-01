Diputado Parra toma el despacho de la presidencia del Parlamento venezolano y defiende su elección

El diputado venezolano Luis Parra, quien este domingo fue elegido como titular de la Asamblea Nacional en desacato, en sustitución de Juan Guaidó, ratificó la legalidad de su nombramiento para presidir el Parlamento.

En sus primeras actividades, Parra, antiguo miembro del partido opositor Primero Justicia, tomó posesión del despacho presidencial de esa institución y luego ofreció una conferencia de prensa en la que defendió la legalidad del proceso realizado un día antes, y mediante el cual resultó electo.

Hoy estamos tomando posesión del Despacho Presidencial de la Asamblea Nacional, en cumplimiento a la decisión de la mayoría expresada el día de ayer en la Sesión de Instalación. #6Enepic.twitter.com/6zmH6pfx6G — Luis Eduardo Parra R (@LuisEParra78) January 6, 2020

En las declaraciones a la prensa, señaló que el único impedimento para que su elección no fuera válida era que no hubiese quorum en el Parlamento, cuestión que no ocurrió. "Ayer se dio el acto de instalación con todos los diputados. Ayer ejercimos los mecanismos constitucionales", enfatizó.

En la sesión para elegir a la nueva directiva del Parlamento, Parra resultó electo con 81 de los 140 votos emitidos en el Hemiciclo de sesiones. Además, quedó Franklin Duarte, del partido Copei por el estado Táchira, como vicepresidente; y en la segunda vicepresidencia a José Gregorio Goyo Noriega, de la tolda opositora Voluntad Popular (el mismo partido de Guaidó).

¿Qué pasó con Guaidó?

Tras la elección, se vivió un tenso momento en las afueras del Parlamento. Guaidó denunció que le fue impedido el ingreso por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. Sin embargo, Parra señaló este lunes que el diputado, autoproclamado el año pasado como "presidente interino" de Venezuela, llegó tarde a la sesión, en la que buscaba la reelección al cargo.

"Ayer, quien debió instalar y designar al secretario accidental no lo hizo, con la intención de retrasar y boicotear esta elección", dijo Parra, en alusión a Guaidó.

Señaló, además, que Guaidó "no entró, sencillamente, porque no tenía los votos" para ser nombrado nuevamente jefe del Congreso.

Tras el altercado, legisladores opositores se reunieron en la sede de la redacción del diario El Nacional, donde ratificaron a Guaidó como presidente del Parlamento, en una votación de la que no hay registro y que incluyó respaldos "virtuales" de diputados que no se encuentran en Venezuela.

Por esa razón, Guaidó anunció que este martes sesionará en el Palacio Federal Legislativo, a pesar de que el Hemiciclo ya fue tomado por el nuevo presidente del parlamento, Luis Parra.

"Aquí hay una sola Asamblea Nacional que convoca para el día de mañana (martes) el período ordinario de sesiones", expresó Guaidó, aunque agregó que si se le "impide" el ingreso, la sesión se hará "en otro lugar".

La nueva agenda legislativa

En la conferencia de prensa, Parra señaló que el grupo parlamentario que permitió que él estuviera al frente de la Asamblea Nacional (AN) es "una alternativa de diputados regionales" que busca contrarrestar "las políticas que no dan respuestas al país".

Señaló que, entre otras tareas, el Parlamento bajo su mandato buscará la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) para convocar "las elecciones que estén programadas". Para este año, se espera que se celebren comicios legislativos en este país.

También, manifestó que trabajarán por la agenda social. "Las acciones van dirigidas a atender la situación humanitaria, para hacer frente a los graves problemas que padece nuestro pueblo", enfatizó.

Horas más tarde, la Mesa de Diálogo Nacional ofreció su respaldo a la nueva junta directiva de la AN.

"Esperamos que pueda ponerse fin de forma definitiva al desacato en el cual se mantuvo la Asamblea. Conversaremos con la nueva directiva a ver si se puede rehacer todo lo que no se ha hecho", expresó el integrante de la Mesa, Francisco Torrealba en declaraciones al canal del Estado.