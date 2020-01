VIDEO: SpaceX lanza con éxito el cohete Falcon 9 con 60 satélites de comunicación a bordo

La compañía SpaceX ha lanzado a la órbita el cohete Falcon 9 con 60 nuevos satélites de Internet de banda ancha Starlink. El lanzamiento, realizado con éxito desde la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral (Florida), convirtió a SpaceX en el operador de la mayor flota de satélites en el espacio actualmente.

Después del lanzamiento, la primera etapa del cohete aterrizó suavemente en la plataforma de aterrizaje 'Of Course I Still Love You' de SpaceX en el océano Atlántico.

El lanzamiento es parte del plan de la empresa para crear una constelación de pequeños satélites de banda ancha, cada uno de los cuales pesa un poco más de 220 kilogramos. De acuerdo con el Centro Espacial Kennedy, el objetivo de Starlink es crear una red que ayudará a proporcionar servicios de Internet a aquellos que aún no están conectados, así como una cobertura confiable y asequible en todo el mundo.

Con este lanzamiento, la constelación floreciente de SpaceX llega a 180 satélites, convirtiéndola en la mayor flota de satélites en órbita.