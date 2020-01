Netanyahu advierte a su Gobierno que Israel "no debe ser arrastrado" a un conflicto entre EE.UU. e Irán

"El asesinato de Soleimani no es un asunto israelí sino un caso estadounidense", ha destacado el primer ministro israelí.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habría advertido a su Gabinete de Seguridad que no se involucre demasiado en la crisis derivada del asesinato de general iraní, Qassem Soleimani, en un ataque con drones lanzado por EE.UU., informa Channel 13 citando a dos ministros que participaron en la reunión.

"El asesinato de Soleimani no es un asunto israelí, sino un caso estadounidense. No estábamos involucrados y no debemos ser arrastrados a este asunto", ha destacado Netanyahu, según el medio.

Desde que Soleimani fue asesinado el pasado 2 de enero, Netanyahu ordenó a los ministros del Gabinete que no hablaran con la prensa sobre el tema para evitar que ciertas declaraciones públicas que pudieran crear la impresión de que Israel estuvo involucrado en la operación.

Sin embargo, el 3 de enero el propio Netanyahu defendió públicamente el asesinato del comandante iraní Qasem Soleimani. "Así como Israel tiene el derecho de legítima defensa, EE.UU. tiene exactamente el mismo derecho", sostuvo.

"Qasem Soleimani es responsable de la muerte de ciudadanos estadounidenses y de muchas otras personas inocentes. Estaba planeando más ataques de este tipo", argumentó Netanyahu.

Por su parte, el presidente de Irán, Hasán Rohaní, declaró que Teherán y otras naciones de la región "vengarán" el asesinato de Soleimani. Cuando este sábado visitó a la casa del difunto para presentar los respetos a su familia, Rohaní aseguró que EE.UU. "no se da cuenta del gran error que ha cometido"

