VIDEO: Votación definitiva en el Congreso de España para la investidura de Pedro Sánchez

El candidato a la Presidencia y líder socialista, Pedro Sánchez, se enfrenta a la segunda votación para ser investido presidente del Gobierno, tras una primera sesión, celebrada el pasado domingo, en la que no obtuvo la mayoría absoluta de la cámara. Este martes, sin embargo, solo necesita una mayoría simple, es decir, más 'síes' que 'noes'.

Está previsto que la investidura salga adelante por un margen muy estrecho, de apenas un par de votos, quedando como la más ajustada de la historia de la democracia española.

El presidente en funciones y candidato socialista a ser investido este martes como jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, se ha mostrado convencido, en su intervención inicial previa a la votación, de que "habrá una coalición progresista porque así lo han escogido los españoles y la mayoría parlamentaria".

En su discurso de apertura de sesión se ha dirigido también a sus detractores en la bancada que reúne a la mayor parte de los partidos que se oponen a su nombramiento, asegurando comprender su "frustración", pero reprochándoles también haber "tensionado la situación", en referencia a la dureza de los reproches que le han lanzado a lo largo de las últimas sesiones parlamentarias.

📷 La intervención del candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, abre la tercera jornada de la #SesiónDeInvestidura.#Galería: https://t.co/6DjicwdBUcpic.twitter.com/KuG6apDPkG — Congreso (@Congreso_Es) January 7, 2020

"Tengo la esperanza de que sea posible despejar este clima tóxico al que no queremos ni vamos a contribuir", aseguró el candidato socialista, que asegura confiar en que "superado este trámite parlamentario sea posible superar el clima de crispación" y recuperar "un espacio para el entendimiento y el consenso".

Pablo Casado acusa a Sánchez de ser "el hombre de paja del nacionalismo"

Por su parte, el líder del Partido Popular (PP), Pablo Casado, ha incidido en su turno de palabra en lo que viene siendo el reproche más habitual a Pedro Sánchez durante este intenso y bronco debate de investidura: los apoyos que ha recabado para sacarla adelante. "La democracia española ha tenido dos grandes enemigos: los terroristas y los golpistas", indica Casado, afeando a Sánchez que haya puesto su investidura "en manos de EH Bildu y ERC", y que por ese motivo haya "preferido ser el hombre de paja del nacionalismo en lugar de ser un hombre de Estado".

El líder de los populares ha cerrado su intervención enfatizando que la intención de su partido es "hacer realidad otra vez los buenos tiempos de España" y "recuperar los sueños de los españoles".

En su turno de intervención, el líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, ha acusado a Pedro Sánchez de pretender liderar "un Gobierno ilegítimo", y ha lamentado que en las horas dedicadas al debate parlamentario de investidura no se haya hablado "de la plaga de violaciones en manada que se han cometido en los primeros días del año por parte de extranjeros". Sus últimos minutos los ha dedicado a enumerar los últimos casos de corrupción que han afectado al PSOE.

Pablo Iglesias, al frente de la formación Unidas Podemos –que formará junto al PSOE un gobierno de coalición si la investidura sale adelante tal y como se prevé–, ha querido remarcar el carácter social de su orientación política al afirmar que "no hay libertad si no se llega a final de mes, sin la sanidad pública y sin una escuela pública", y ha finalizado su breve intervención con una advertencia a Sánchez: "Pedro, no nos van a atacar por lo que hagamos sino por lo qué somos".