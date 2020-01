"Se ven señales claras del restablecimiento de la paz": Putin llega a Damasco y conversa con Al Assad

View this post on Instagram

الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين يصل #دمشق في زيارة التقى خلالها الرئيس #الأسد في مقر تجميع القوات الروسية في دمشق.. - الرئيسان #الأسد و #بوتين استمعا إلى عرض عسكري من قبل قائد القوات الروسية العاملة في #سورية.. - الرئيس بوتين قدم التهاني والتبريكات للقوات الروسية العاملة في سورية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. - الرئيس الأسد هنأ الضباط والعسكريين الروس بمناسبة الميلاد، وأعرب عن تقديره وتقدير الشعب السوري لما يقدمونه من تضحيات إلى جانب أقرانهم من أبطال #الجيش_العربي_السوري.. #SyrianPresidency #Syria #Assad #Russia #Putin