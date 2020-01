López Obrador, sobre el conflicto entre EE.UU. e Irán: "No a la guerra, sí a la paz"

"Nosotros estamos por la búsqueda de soluciones pacíficas y en una postura de neutralidad, de no intervención", aseguró el mandatario mexicano.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que su país apoya el diálogo para resolver el conflicto entre EE.UU. e Irán.

"Tenemos nosotros que procurar que haya diálogo, que no se recurra al uso de la fuerza. No a la guerra, sí a la paz, y esa es la postura de nuestro país", comentó en su conferencia de prensa matutina este 8 de enero.

Las declaraciones del mandatario mexicano se producen tras el ataque de Irán con misiles a dos bases aéreas de EE.UU. en Irak, en represalia por el asesinato del general Qassem Soleimani.

En este sentido, López Obrador mencionó que el artículo 89 de la Constitución mexicana establece que la "resolución pacífica de las controversias" es uno de los ejes de la política exterior de la administración mexicana.

"No al uso de la fuerza, no a la guerra, esa es la postura de nuestro país. Nosotros estamos por la búsqueda de soluciones pacíficas y en una postura de neutralidad, de no intervención", agregó.

El presidente explicó que en caso de que su país logre un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como ha anunciado la Cancillería mexicana, estos serán los mismos principios que defendería México en el máximo órgano internacional donde se discuten conflictos de gran escala.