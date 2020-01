Netflix recurre ante la Corte Suprema de Brasil la decisión de retirar una sátira navideña de su plataforma

Não cobiçarás a mulher do próximo. Mas se fordes Deus, cobiçareis sim. Dos ganhadores do Emmy Internacional, estreia amanhã, dia 03/12, o novo Especial de Natal do Porta dos Fundos: A Primeira Tentação de Cristo. Só na @netflixbrasil. pic.twitter.com/GRf2efkRtb