Trump admite que el cambio climático "no es un engaño"

Donald Trump, quien siempre ha sido reacio a reconocer los efectos del calentamiento global en el clima del planeta y retiró el año pasado a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre cambio climático —tratado ambiental aprobado por 195 naciones en 2015—, declaró este jueves ante los periodistas que "nada es un engaño" en torno al cambio climático.

"Es un asunto muy serio. Quiero el aire limpio, quiero el agua limpia. Quiero el aire más limpio con el agua más limpia. Me importa mucho el medioambiente", aseguró el presidente de EE.UU., repitiendo así sus comentarios de noviembre del año pasado, cuando dijo prácticamente lo mismo en el Club Económico de Nueva York.

Todo ello no impide que también quiera puestos de trabajo en el país. "No quiero cerrar nuestra industria porque alguien haya dicho que hay que optar por el viento [energía eólica] u otra cosa que no va a poder tener la capacidad para hacer lo que tenemos que hacer", agregó Trump.

Este jueves el mandatario estadounidense anunció cambios en la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés), que liberarían a las agencias federales de tener en cuenta el cambio climático a la hora de sopesar los impactos ambientales de los grandes proyectos de infraestructura. Los cambios han generado críticas de grupos ambientalistas, que temen la emisión de grandes cantidades de gases de efecto invernadero.

En el ya mencionado evento de noviembre del año pasado, Trump llamó "loco" (textualmente, en español) a los ambientalistas. "Creo que estas personas se han vuelto totalmente 'loco'", dijo entre risas, tras mencionar a un demócrata preocupado por el medioambiente que vaticinó que nos quedan 11 años de existencia.

