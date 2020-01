La Audiencia Nacional de España ordena indemnizar a la familia de José Couso, el cámara asesinado en Irak en 2003

La Audiencia Nacional ha ordenado al Estado español que indemnice a la mujer y los dos hijos de José Couso por valor de 182.000 euros por la "omisión de protección diplomática" que sufrieron. Couso, cámara de televisión, fue asesinado por tropas estadounidenses en Bagdad, Irak, en 2003.

Ahora, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo impone una indemnización en favor de la viuda de Couso de casi 100.00 euros y de más de 41.000 para cada uno de sus dos hijos, menores de edad cuando tuvo lugar el asesinato.

El Tribunal considera que "las circunstancias del caso hacían exigible que el estado desenvolviera su actividad diplomática en favor de los perjudicados por el fallecimiento del señor Couso". "Sin embargo, (y esto no ha sido puesto en cuestión en la contestación a la demanda) -continua el escrito- la Administración General del Estado se limitó a recibir y aceptar las explicaciones ofrecidas por la Administración de los Estados Unidos en el sentido de que el ataque al hotel Palestina se encontraba justificado y que el fallecimiento del señor Couso fue un lamentable accidente".

En el auto conocido este viernes se señala que no existió ningún tipo de gestión por parte de la Administración General del Estado: "No consta la realización de gestión alguna tendente, no ya al reconocimiento de la ilicitud del ataque (sobre la que se lamenta la ya citada sentencia del TS de la Sala Segunda) sino a la reparación de sus consecuencias patrimoniales de un modo razonable". Además, añade que la falta de gestiones se dio "pese a las muy numerosas peticiones que al respecto se formularon por diversos grupos parlamentarios".

Un caso polémico que ha durado casi dos décadas

José Couso falleció en 2003 a consecuencia de un ataque de las tropas estadounidenses. Se encontraba en el hotel Palestina, donde se alojaban y desde donde informaban los periodistas internacionales que se encontraban cubriendo el conflicto.

La familia de Couso, así como activistas, políticos y otras personas relevantes, siempre mantuvieron que el ataque había sido premeditado, que los efectivos norteamericanos atacaron el hotel a sabiendas de que no alojaba enemigos militares, sino periodistas.

Los hechos sucedieron en el contexto de una guerra en la que participaba España. El Gobierno del expresidente conservador José María Aznar había decidido incluir al país en al coalición invasora que derrocó a Sadam Hussein, mientras en el país se vivía un intenso movimiento contrario al conflicto, conocido como 'No a la guerra'.