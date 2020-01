Corea del Norte rechazará conversaciones a menos que EE.UU. acepte todas sus demandas

Pionyang ha recibido los saludos de cumpleaños por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al líder norcoreano, Kim Jong-un, pero no volverá a la mesa de negociaciones, según precisa Kim Kye-kwan, asesor de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, en un comunicado publicado el sábado por la agencia estatal de noticias KCNA.

"Las autoridades surcoreanas enviaron la noticia como un aviso de emergencia", afirma. Si bien el diplomático reconoce que la relación entre ambos mandatarios pasa por un buen momento, sostiene que ello no es motivo suficiente para que Pionyang y Washington reanuden las negociaciones. "Hemos estado perdiendo el tiempo durante más de un año y medio en nuestras conversaciones con EE.UU.", subraya.

"No habrá negociaciones nuevamente", continúa el asesor, que insiste en que las partes no tienen que "volver a la coerción unilateral ni a las conversaciones". Asimismo, el diplomático norcoreano indica que Pionyang no volverá a sentarse a la mesa de negociaciones con Washington hasta que el país norteamericano acepte sus condiciones, sin detallar cuáles son. "Conocemos nuestro camino y seguiremos nuestro camino", concluye su mensaje.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!