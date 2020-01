Meghan Markle se aleja de la Casa Real británica... y se acerca a Disney

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, habría firmado un acuerdo con Disney para grabar una voz en 'off', a cambio de que la compañía estadounidense haga una donación a Elephants Without Borders ('Elefantes sin fronteras', en inglés), una organización que ayuda a rastrear y proteger a ese tipo de mamífero de la caza furtiva, informa The Times.

La noticia se conoce días después de que ella y su marido, el príncipe Enrique de Inglaterra, anunciaran su intención de alejarse de sus compromisos con la Familia Real Británica.

El medio británico señala que este acuerdo —del que no se conocen más detalles— permite hacerse una idea del nuevo rumbo que los duques de Sussex quieren dar a sus vidas, valiéndose de su popularidad para contribuir a ciertas causas.

El pasado miércoles, Markle y el príncipe Enrique anunciaron en su cuenta oficial de Instagram que planean dar un paso atrás como miembros de la Familia Real Británica con el fin de "forjar un nuevo papel" de forma progresiva con la institución y "ser independientes desde el punto de vista financiero". En la misma línea, subrayan que su decisión les permitirá criar a su hijo y centrarse en la creación de una nueva entidad caritativa.

Diferentes reacciones

Asimismo, los duques detallan que a partir de ahora planean buscar un equilibrio entre sus estancias en Reino Unido y EE.UU., al tiempo que hacen hincapié en que mantendrán su apoyo a la reina Isabel II.

La reina y sus hijos, el príncipe Carlos de Gales y el duque Guillermo de Cambridge, acordaron ayudar a los duques de Sussex a encontrar una "una solución viable" que les permita retirarse de la primera línea de los compromisos de la Casa Real, motivo por el cual se lleva a cabo una reunión familiar este fin de semana.

En medio del malestar que, según medios británicos, habría generado esta decisión en la Casa Real británica y en gran parte de la opinión pública, el presidente de EE.UU., Donald Trump, expresó su apoyo a la reina británica, afirmando que no cree que deba pasar por esto. "Creo que es triste", indicó el mandatario estadounidense.

El museo de cera de Londres decidió este jueves retirar las figuras de los duques de Sussex de la exhibición correspondiente de la Familia Real, tras el anuncio de la pareja de alejarse de sus deberes reales.

