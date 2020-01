Irán demandará a Trump ante la justicia internacional por el asesinato del general Soleimani

El jefe de la Judicatura de Irán, Seyed Ebrahim Rayeesi, aseguró que su país presentará una queja en los tribunales internacionales contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por violar todas las leyes internacionales al ordenar el asesinato del general Qassem Soleimani, ha informado la agencia Fars News.

En sus declaraciones de este 13 de enero, Rayeesi subrayó que su oficina contará con la cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores y otros organismos para lograr que el mandatario norteamericano "rinda cuentas de sus actos" al ser considerado el "principal sospechoso" de la muerte de quien fuera también jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán.

"La queja se presentará mientras [Trump] se encuentre en el poder como presidente de Estados Unidos y después de eso, y este tema seguirá y no lo dejaremos. [Trump] deberá presentarse ante un tribunal internacional", agregó Rayeesi.

En esta misma jornada el presidente de Irán, Hasán Rohaní, ordenó la implementación de una resolución recientemente aprobada por el Parlamento del país instando a la designación del Ejército de Estados Unidos y el Pentágono como organizaciones terroristas.

El pasado 10 de enero el presidente Trump dijo que el comandante Soleimani estaba planeando ataques contra cuatro embajadas de Estados Unidos en Medio Oriente antes de ser asesinado por fuerzas estadounidenses.

Anteriormente el inquilino de la Casa Blanca había justificado el asesinato del general iraní porque "estaba buscando hacer estallar" una de sus dependencias diplomáticas, aunque no había detalles claros de que se estuvieran planeando ataques adicionales. No obstante, el secretario de Defensa de EE.UU., Mark Esper, contradijo el pasado 12 de enero la versión de mandatario. Según unas declaraciones realizadas a CBS sobre la crisis entre Washington y Teherán. "No vi ni una [sola evidencia] respecto a las cuatro embajadas", aseguró Esper.

Antecedentes de la tensión