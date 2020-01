Hallan en un meteorito que cayó hace 50 años el material más antiguo jamás descubierto en la Tierra

Un equipo internacional de científicos identificó el material sólido más antiguo que haya en la Tierra: se trata de polvo estelar formado hace entre 5.000 y 7.000 millones de años, y hallado en un meteorito que impactó en nuestro planeta hace 50 años. Los detalles de la investigación fueron publicados este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Tras analizar los fragmentos de la roca espacial –que con casi 100 kilos de peso cayó en la localidad australiana de Murchison en septiembre de 1969–, se hallaron 'granos presolares', es decir, minerales compuestos por materiales aún más antiguos que nuestro Sistema Solar (4.600 millones de años), y que fueron expulsados hacia el universo tras la muerte de algunas estrellas.

"Estos son los materiales sólidos más antiguos jamás encontrados, y nos cuentan cómo se formaron las estrellas en nuestra galaxia", señala Philipp Heck, líder del estudio. Según explica el experto, estos componentes son polvo de estrellas: partículas que quedaron atrapadas en meteoritos, donde permanecieron sin cambios durante miles de millones de años, hasta convertirse en "cápsulas de tiempo de una era anterior al Sistema Solar".

Los granos presolares más antiguos datan de hace más de 5.500 millones de años; sin embargo, en su mayoría eran más jóvenes, de entre 4.600 y 4.900 millones de años. Al analizar estos datos, los científicos sugieren que se crearon en un episodio de gran actividad de formación estelar, mayor de lo normal y anterior al Sistema Solar, hace 7.000 millones de años.

