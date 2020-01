Conor McGregor revela que antes de pelear contra Khabib Nurmagomédov consumió bebidas alcohólicas

Conor McGregor, luchador irlandés de artes marciales mixtas (MMA), ha revelado que ingirió bebidas alcohólicas poco antes de perder contra Khabib Nurmagomédov en el combate por el título de los pesos medios de la UFC que el ruso defendió en octubre de 2018.

"Estuve bebiendo durante toda la maldita semana de la última pelea", confesó este deportista durante una entrevista que concedió a la cadena ESPN, en la que reconoció que se preparó de manera inadecuada y aseguró que "no volverá a suceder".

"He cometido errores y he sido lo suficientemente hombre como para admitirlos y corregirlos", manifestó 'The Notorius', que regresará al octógono para enfrentarse al estadounidense Donald Cerrone el próximo 18 de enero.