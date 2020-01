Explican la ausencia de Meghan Markle en la reunión real británica sobre su futuro y el del príncipe Enrique

Meghan Markle no asistió al encuentro de la familia real británica que se celebró este lunes con la participación de la reina Isabel II, el príncipe Carlos de Gales, el duque Guillermo de Cambridge y el duque Enrique de Sussex, esposo de Markle, para debatir el futuro de la pareja luego de que esta anunciara la renuncia a sus funciones en la monarquía.

La duquesa se encuentra actualmente en Canadá con su hijo Archie. Según asistentes de la familia real citados por The Guardian, Meghan y Enrique decidieron que no era crucial para ella participar directamente en la reunión, organizada por la reina. "Al final, los Sussex decidieron que no era necesario que la duquesa asistiera", afirmaron las fuentes.

Al finalizar el encuentro, la monarca afirmó que su familia apoya el deseo de Meghan Markle y el príncipe Enrique de "crear una nueva vida como una joven familia" y anunció "un período de transición durante el cual los Sussex pasarán tiempo en Canadá y el Reino Unido".

El pasado miércoles, Markle y el príncipe Enrique anunciaron en su cuenta oficial de Instagram que planean dar un paso atrás como miembros de la familia real británica con el fin de "forjar un nuevo papel" de forma progresiva con la institución y "ser independientes desde el punto de vista financiero". En la misma línea, subrayan que su decisión les permitirá criar a su hijo y centrarse en la creación de una nueva entidad benéfica.