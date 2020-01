Comienza el juicio al exsacerdote francés que abusó sexualmente de "cuatro a cinco niños por semana" durante 20 años

Este martes 14 de enero comenzó el esperado juicio al exsacerdote francés Bernard Preynat, acusado de abusar sexualmente de decenas de niños entre los años 1971 y 1991, cuando se desempeñaba como capellán de un grupo de 'boy scouts' en la región de Lyon, al este del país galo, informan los medios locales.

Preynat, de 74 años, se presentó este martes para enfrentar los delitos que aparentemente cometió contra menores de entre 7 y 15 años de edad que asistían a sus clases de catecismo o a campamentos que él dirigía. De las 35 víctimas que censó la investigación, solo 10 pudieron sumarse a la acusación, ya que el resto de los casos ha prescrito.

El excura admitió las acusaciones de sus víctimas, pero se defendió asegurando que no era consciente de sus actos. "En ese momento no cometí agresiones sexuales sino caricias, abrazos. Estaba equivocado. Son las acusaciones de las víctimas las que me han hecho entenderlo". Preynat declaró que sus abusos se dieron durante los fines de semana y que podrían haber sido "cuatro o cinco niños por semana".

Su caso ha conmocionado a la diócesis de Lyon y se ha convertido en un símbolo de la impunidad en la Iglesia católica en Francia ante los delitos de abuso sexual, ya que el exsacerdote actuó por décadas sin problemas mientras la institución eclesiástica silenciaba las denuncias. Solo en el pasado mes de julio fue destituido del estado clerical por un tribunal eclesiástico.