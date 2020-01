"Me quedé dormido de la borrachera": la disparatada llamada a la Guardia Civil de un hombre que se quedó encerrado en un bar

Un hombre despertó el domingo en el cuarto de baño de un bar de la provincia española de León (al noroeste del país), tras caer dormido allí durante la noche a causa de una "borrachera". El cliente se percató a primera hora de la mañana de que aún permanecía en el establecimiento, que había cerrado durante la noche anterior y aún no había retomado su actividad.

La llamada que realizó a la Guardia Civil para explicar su peculiar situación y pedir auxilio ha trascendido en las últimas horas: "Estoy aquí en un bar de la Virgen del Camino y me he quedado encerrado. Lo han cerrado hace un buen rato y me he quedado en el baño", explicó el afectado a los agentes, tal como se escucha en el audio compartido por el diario local León Noticias.

La Guardia Civil tuvo que averiguar de qué bar se trataba, porque el hombre ni siquiera pudo precisar cuál era. "Estaría abierto hasta las 12 [de la noche], pero yo fui al baño y me quedé dormido de la borrachera y aquí estoy", aseguró el hombre desde el bar.

La conversación entre el cliente encerrado y el agente se prolonga durante algo más de dos minutos. "Del baño habrás podido salir, ¿no?", preguntó el agente en un momento dado, a lo que el afectado respondió afirmativamente, añadiendo además que estaba aprovechando su permanencia en el bar para tomarse una cerveza. "Ah, mira, mira qué bien", se rió el agente entonces, recordándole con simpatía que tal vez hubiera sido mejor tomar "un café".

Finalmente, agentes de la Policía Municipal accedieron al interior del bar para facilitar la salida del hombre atrapado, por lo que todo terminó en un incidente leve sin mayor trascendencia.