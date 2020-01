Una aerolínea obliga a una pasajera a realizarse una prueba de embarazo antes de abordar un vuelo

Desde febrero de 2019, la empresa adoptó la medida para ayudar a "garantizar que las leyes de inmigración de EE.UU. no se vean socavadas".

La aerolínea china Hong Kong Express tuvo que disculparse con una pasajera a la que obligó a realizarse una prueba de embarazo antes de abordar un avión, informó el diario The Wall Street Journal.

El hecho ocurrió durante el proceso de registro de un vuelo desde Hong Kong con destino a la isla de Saipán (Islas Marianas del Norte, EE.UU.), cuando personal de la compañía le pidió a la ciudadana japonesa Miori Nishida que demostrara que no estaba embarazada para poder viajar.

La decisión de Hong Kong Express obedece al problema de inmigración de Saipán, que se ha convertido en un destino para mujeres que tienen la intención de dar a luz en territorio estadounidense con el fin de que sus hijos tengan la posibilidad de recibir la ciudadanía. En 2018, las Islas Marianas del Norte registraron más nacimientos de madres turistas que de sus propias residentes.

Es así como en febrero de 2019 la empresa adoptó la medida para ayudar a "garantizar que las leyes de inmigración de EE.UU. no se vean socavadas". Y aunque las visitantes extranjeras que se encuentren embarazadas no tienen prohibido ingresar al territorio insular ni tampoco que allí se produzca la labor de parto, las autoridades de migración pueden abstenerse de permitir la entrada a quien descubran que miente sobre el propósito de su visita.

No obstante, en el caso Nishida, la joven había indicado en un cuestionario que no estaba en estado de gravidez, pero al parecer la respuesta no resultó muy convincente para la aerolínea, cuyos responsables la acompañaron hasta un baño y le entregaron una tira para que orinara sobre ella y así corroborar su respuesta.

Al constatarse que el resultado de la prueba de embarazo era negativo, a Nishida se le permitió abordar. De cualquier manera, la mujer aseguró que "fue una situación humillante y frustrante".

A raíz del incidente, Hong Kong Express le expresó sus disculpas a la pasajera y a cualquier otro usuario que haya sido afectado con la medida y señaló que dicha práctica había sido suspendida para una revisión.

