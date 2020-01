La última década tuvo las temperaturas más altas de la historia y el 2019 fue el segundo año más caluroso en casi 150 años

La década pasada se ha convertido en la más caliente de la historia, según datos de la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA, por sus siglas en inglés), recoge este miércoles AP. Asimismo, estiman que el 2019 fue el segundo año más caluroso de los últimos 140.

La década en cuestión contó con 8 de los 10 años más calientes de la historia. Los otros dos años de la lista son el 2005 y 1998.

"Si piensas que has oído esta historia antes, aún no has visto nada", afirmó en ese contexto Gavin Schmidt, director del Instituto Goddard de Ciencias Espaciales de la NASA.