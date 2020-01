Los árboles más longevos del mundo no envejecen y ahora se sabe por qué

View this post on Instagram

Jeg og 🌱Ginkgo Biloba-san🌱 vil gjerne dele en refleksjon med dere: Det er viktig at psyke folk forteller om åzn de har det med de rundt seg. Mye tyder derimot på at det ikke alltid er så lett, og åffer er det sånn, a? Jeg tror det jaffal delvis handler om åzn folk reagerer. Mange vil gjerne hjelpe, men har kanskje ikke andre verktøy enn en forslitt positiv tenkning ala «du måkke tenke så negativt», eller en kan bli servert en rolig «sånn må du ikke tenke/det er ikke riktig». Legg merke til at hvert eksempel inneholder et nektingsadverb! Å bli møtt med denne typen kritisk tenking/«nyansering» er utmattende, og virkninga (jaffal for meg) er at en føler seg enda mindre akseptert og forstått, og da driter en jo i å dele, og isolerer seg istedet. Vi må møte det som deles med et åpent sinn, vi må akseptere at det som blir delt er reelt, vi må vise empati og unngå kritisk tenkning, for den hører hjemme i bacheloroppgaven, ikke når vi skal gi omsorg til hverandre. #utoggå #goderåd #ginkgo #psykiskhelse #detteerpsykt #mentalhelse #bipolar #depresjon #angst #selvmord #selvmordsforebygging #selvkvelden @psyktgodvenn @raadet_for_psykisk_helse @mental_helse @botaniskforening @botanisk_hage