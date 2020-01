Una niña india de 12 años es autorizada por la Justicia argentina a escalar el cerro Aconcagua, el pico más alto de América

#inspiration#prodigy FOCinC(W) felicitated Kaamya Karthikeyan #YoungAchiever of #IndianNavy family & #NavyChidrenSchool Mumbai & assured full support for future endeavours. Her mission: scale highest peaks in every continent #MtKilimanjaro#MtElbrus#MtKosciuszko#MtAconcagua. pic.twitter.com/itkMa5Oeyu