Eminem lanza por sorpresa un disco y su primer video muestra imágenes de un mortífero tiroteo en Las Vegas

El rapero estadounidense Eminen ha lanzado un nuevo disco, 'Music to Be Murdered By' ('Música con la que ser asesinado', en inglés) este 17 de enero y ha comunicado la noticia poco después de comenzar este 17 de enero a través de un mensaje de Twitter.

Este trabajo, publicado sin previo aviso, contiene 20 temas y cuenta con la colaboración de músicos como Ed Sheeran, Anderson Paak y el rapero Juice Wrld, recientemente fallecido.

El título y la portada del álbum de este artista están inspirados en el disco homónimo que el cineasta británico Alfred Hitchcock publicó en 1958, su único proyecto musical.

De manera paralela, el también actor y productor difundió el video musical de 'Darkness' ('Oscuridad'), un sencillo en el que rinde homenaje a las víctimas del tiroteo más mortífero en la historia moderna de EE.UU., que tuvo lugar en Las Vegas en 2017 y dejó 58 muertos y más de 515 heridos.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!