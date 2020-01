Un joven peruano arriesga su vida para salvar a una mujer de ser quemada en plena calle por su pareja (VIDEO)

Juan Zuleta Gómez, un joven peruano que trabaja lavando vehículos en Lima, se ha convertido en noticia en el país andino luego que este miércoles arriesgara su vida para evitar que un hombre quemara a su pareja en plena calle en el distrito de La Victoria de la capital.

La acción de Zuleta fue grabada por cámaras de seguridad. En las imágenes se puede ver a un hombre, identificado como Julio César Rojas Mogollón, rociando con combustible a su pareja, Brigitte Flores Luna, y sacando un encendedor de su bolsillo en medio de una discusión.

Precisamente en ese momento aparece Zuleta Gómez, quien se pone como escudo entre los dos para evitar que la mujer fuera quemada viva. El joven resultó salpicado con la gasolina, que el agresor llevaba en una botella, y su camiseta se encendió cuando Rojas Mogollón accionó el encendedor.

"Estaba en la esquina y vi que la golpeaba e insultaba porque le reclamó algo sobre la moto. La gente solo miraba y por eso me acerqué", relató el joven de 25 años al periódico Perú.21.

"Joven héroe"

El valiente lavacarros fue calificado como "héroe" por las autoridades y varios medios locales, mientras que el alcalde de La Victoria, George Forsyth, le ha regalado una bicicleta.

"Hemos hecho entrega de una bicicleta que lo pueda ayudar, no queríamos que esto quede en el olvido. Nos ha dado una lección a todos: no hace falta ser alcalde, ni presidente, ni tener un alto cargo para hacer un cambio. Un ciudadano humilde le ha salvado la vida a una persona", declaró Forsyth, citado por el periódico El Comercio.

Zuleta Gómez, por su parte, mantiene su humildad. "No soy ni Batman ni Superman. Solo la ayudé porque nunca me ha gustado que golpeen a las mujeres", dijo a Perú.21.

Además, la comuna victoriana le ofreció al joven un puesto de trabajo y ayuda en lo que pudiera necesitar, pero este no lo aceptó. "Se le ha insistido si necesitaba alguna ayuda pero él lo rechazó. Se le hizo ofertas y él las rechazó, estamos ante un héroe. En cualquier momento le podemos encontrar un lugar en la municipalidad", explicó Forsyth.

Hoy Juan es un héroe por salvar a una mujer de ser quemada por su pareja. Hace unos 6 meses lo encontré inconsciente en una calle de Gamarra. Nadie quería ayudarlo.Un policía y yo le dimos una mano. La solidaridad siempre es la mejor opción gente. Pasar de largo, no. pic.twitter.com/PttMNoTNU6 — Heidi Paiva (@Hei14) 17 января 2020 г.

¿Qué pasó con el agresor?

Rojas Mogollón, de 48 años, fue detenido poco después de la agresión, pero más tarde fue liberado debido a que Flores Luna no interpuso denuncia.

La mujer, que al principio reconoció haber sido atacada, luego declaró ante los periodistas que solamente se trató de un problema de pareja y que ambos habían bebido.

"Estábamos ebrios y él comienza a hacer ademanes. Mete la mano al bolsillo y saca el encendedor, saca llaves, yo no sé, porque he estado a una distancia prudente. Vi que se propagó una llama y me retiré, por eso no he puesto ninguna denuncia", señaló Flores Luna, y negó que Zuleta Gómez la hubiera salvado.

No obstante, la Fiscalía de Perú decidió actuar de oficio y volvió a detener a Rojas Mogollón este jueves. En su historial hay cuatro denuncias por violencia.

