Un estadounidense solicita un combate de espadas con su exesposa para resolver una disputa legal

El estadounidense David Ostrom solicitó a un juez de Iowa que le dejara resolver mediante un combate con espadas la disputa legal que mantiene con su esposa por cuestiones de custodia e impuestos.

Ostrom, del estado de Kansas, argumentó que los juicios por combate "nunca han sido explícitamente prohibidos o restringidos como derecho en EE.UU." El hombre, de 40 años, aseguró haber sido "destruido legalmente" por su exesposa Bridgette y su abogado, Matthew Hudson, y ahora quiere enfrentarse a ellos en un tipo diferente de batalla, de acuerdo con documentos judiciales.

Ostrom dijo que Hudson puede representar a Bridgette en el combate como luchador suplente, y explicó que espera encontrarse con su exesposa y su abogado "en el campo de batalla, donde les arrancará el alma del cuerpo".

Medios locales revelaron que Ostrom es fanático de la serie 'Juego de Tronos', en la cual las luchas con espadas son un método habitual para dirimir litigios. Para prepararse para este juicio por combate, el hombre pidió a la justicia que le diera 12 semanas de tiempo para encontrar dos espadas japonesas de samurái.

En su respuesta legal, Hudson dijo, que debido a que un duelo de este tipo podría terminar de manera fatal, "las repercusiones [del combate] probablemente superan" las que puedan tener las cuestiones que se están juzgando. "Aunque el demandado y el posible combatiente tienen almas para ser arrancadas, solicitan respetuosamente que el tribunal no ordene que esto se haga", dijo el abogado, que también le pidió al juez que suspenda los derechos de visita de Ostrom y que le ordene una evaluación psicológica.

El propio Ostrom destacó no tener problemas de salud mental y que no espera que su solicitud sea aprobada, pero aseguró que en el caso contrario la aceptaría, pese a que no tiene experiencia como espadachín, publica The Washington Post.

Por su parte, el juez indicó este lunes que no se emitirá ninguna decisión sobre el caso debido a irregularidades con las mociones y respuestas de ambas partes.

