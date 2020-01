Un rapero demanda a Ariana Grande por plagiar una canción suya de 2017 para '7 Rings', nominada a los Grammy

El productor y rapero estadounidense Josh Stone, conocido con el nombre artístico de DOT, presentó en una corte de distrito de Nueva York una demanda por plagio contra la conocida cantante de pop Ariana Grande.

El rapero acusa a Grande de usar elementos clave de una canción que compuso en 2017 ('You Need It, I Got It'), en su tema '7 Rings', nominada a Grabación del Año en los premios Grammy, que se celebrarán el próximo 27 de enero.

La demanda alega que dos musicólogos forenses analizaron ambas canciones y descubrieron que el ritmo y las notas eran sustancialmente similares, publica el semanario Variety, que obtuvo el texto del documento.

Según la demanda, un "análisis comparativo del ritmo, la letra, el gancho, la estructura rítmica, la ubicación métrica y el contexto narrativo, tanto por expertos en musicología como por oyentes cotidianos, demuestra de forma clara y convincente que '7 Rings' copia a 'I Got It'".

"Literalmente, cada una de las 39 notas respectivas de '7 Rings' es idéntica a las 39 notas de 'I Got It' desde una perspectiva de ubicación métrica. Dicho de otra manera, el ritmo y la ubicación de las notas y las letras son idénticas", alega la demanda.

La canción de Ariana Grande ya ha generado más de 10 millones de dólares en ingresos. Stone exige una parte de los beneficios y que una orden del juez le prohíba a Grande continuar beneficiándose de la popularidad de la canción.