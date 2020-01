López Obrador sobre el lujoso avión presidencial: "Se vende, se renta o se rifa, pero no me voy a subir"

El mandatario mexicano aclaró que no lo usará porque "no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre".

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que el lujoso y polémico avión presidencial "se va a vender" y que no piensa "subir" a esa aeronave.

"Se vende, se renta o se rifa", reiteró el mandatario durante un diálogo con pueblos mixtecos en Oaxaca, en el sur del país, este 17 de enero.

López Obrador afirmó que a su Gobierno le está costando deshacerse del Boeing 787-8 Dreamliner —nombrado 'José María Morelos y Pavón'— porque "no hay quien lo compre" y aclaró que no lo usará porque "no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre".

"Es un palacio para los cielos, es una ofensa para el pueblo de México", aseveró el presidente, recordando que el dinero que se obtenga de su venta —calculada en 130 millones de dólares— será invertido en la compra de equipos médicos para hospitales públicos.