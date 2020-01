"¡Es un fraude!": Miss Colombia denuncia en pleno escenario la corrupción en el Miss Global

El concurso de belleza Miss Global, celebrado el pasado fin de semana en la ciudad mexicana de Oaxaca, terminó con un escándalo. En pleno escenario, la participante colombiana Jesenia Orozco acusó a los organizadores de corrupción, calificando los resultados del certamen como "un fraude".

"¡Esto es un fraude! Hay una corrupción inmensa en México y no es justo, no es correcto lo que están haciendo aquí. Es una falta de respeto para todas las mujeres que están aquí. Tienen que ser justos... es inaceptable la corrupción, es inaceptable la falta de respeto, la falta de dignidad y no lo acepto", gritó la reina de belleza colombiana ante el aplauso de otras concursantes.

Orozco estaba indignada por el hecho de que se introdujeron cambios en las fases de eliminación. De acuerdo al reglamento de Miss Global, 10 participantes tenían que clasificarse para las semifinales. Sin embargo, el presidente de la competencia, Van Pham, decidió agregar una concursante a las semifinalistas.

En la siguiente etapa, el número de participantes también se incrementó por la decisión del jurado. En pleno desfile de gala, aparecieron siete candidatas más, elevando, de esta manera, el número de finalistas a 18.

Según Orozco, un patrocinador había pagado para que se coronara a Miss México. Ante el evidente descontento del público y de las participantes, los jurados terminaron por elegir a la representante checa Karolina Kokesova como ganadora.