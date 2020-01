El músico Ozzy Osbourne confiesa que tiene una enfermedad incurable y buscará ayuda en Suiza tras fallar las terapias en EE.UU.

John Michael Osbourne, fundador de la banda de heavy metal 'Black Sabbath', conocido como Ozzy Ousbourne, ha confesado este martes junto a su mujer y representante Sharon que padece Parkin 2, una forma de párkinson. En una entrevista para el programa Good Morning America, la pareja ha declarado que, tras fracasar las terapias en EE.UU., buscarán tratamiento en Suiza para mejorar su calidad de vida.

Sharon explicó que la enfermedad se manifiesta de diferentes formas y que, en cualquier caso, "no se trata de una sentencia de muerte", si bien aclaró que, como afecta a los nervios, "hay días buenos, otros no tan buenos y después uno francamente malo". La enfermedad de Parkinson no tiene cura, pero los medicamentos pueden ayudar a controlar sus síntomas.