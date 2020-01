Parlamento venezolano reconoce imposibilidad técnica para elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral

La oposición liderada por Guaidó no ha asistido a las plenarias que convoca el actual presidente del parlamento, Luis Parra, por lo que no existen los dos tercios requeridos para designar a la nueva directiva del órgano electoral.

La directiva de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, liderada por Luis Parra, evaluó este martes la posibilidad de declarar "Omisión Legislativa" para que las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) sean electas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Según la AN, el Comité de Postulaciones electo durante la pasada presidencia en desacato de Juan Guaidó no se encuentra operativo, debido a que algunos de sus miembros no han asistido a las plenarias que convoca el actual jefe del Parlamento, Luis Parra. Por esta razón, tampoco existen los dos tercios requeridos para designar a los nuevos rectores del órgano electoral.

Por ese motivo, Parra creó una comisión que se encargará de instar a los miembros del Comité de Postulaciones Electorales para que retomen "en un tiempo perentorio" sus actividades. "Una comisión especial que allane el camino para generar encuentros necesarios, buscar vías de entendimiento para tener un nuevo CNE", expresó.

Hoy designamos una Comisión Especial que acelere el trabajo con todos los miembros del Comité de Postulaciones para un nuevo CNE, y así podamos tener elecciones libres como lo establece la ley sin políticos y partidos inhabilitados. #TrabajamosPorVzlapic.twitter.com/gLlllqcFlj — Luis Eduardo Parra R (@LuisEParra78) January 21, 2020

Asimismo, insistió en la importancia de unirse, desde la oposición, para crear un "verdadero CNE" donde no haya "candidatos inhabilitados, partidos censurados, que dé garantía del respeto al voto, que haga un cronograma electoral con cinco meses de antelación y no uno atropellado".

El país requiere de grandes esfuerzos y el primer paso para aliviar el sufrimiento del pueblo es designar un nuevo CNE, y es este Parlamento quien por mandato constitucional debe hacerlo, apostar por otra vía no es el camino que aspiran los venezolanos. #TrabajamosPorVzlapic.twitter.com/OzEt6b63la — Luis Eduardo Parra R (@LuisEParra78) January 21, 2020

Ante esto, el diputado del chavismo, Julio Chávez, del Bloque de la Patria, pidió a la oposición que convenza al resto para reunir las dos terceras partes y que se elija a un nuevo CNE desde la AN. De lo contrario, procede que lo designe el TSJ.

... Desde la tribuna d oradores del parlamento nacional ratificando el compromiso del bloque de la patria en transitar el camino del Diálogo y de paz para q hayan mas garantías en funcion d renovar el poder electoral y elegir el nuevo parlamento nacional 2021_2025 pic.twitter.com/gh2C2fMWrP — Julio Chavez (@JChavezcarora) January 21, 2020

Por su parte, el legislador chavista Francisco Torrealba destacó que la "Omisión Legislativa" se produce, pese a que la bancada del chavismo hizo un esfuerzo por asistir al Parlamento como parte de los acuerdos suscritos en la Mesa Nacional de Diálogo.

La renovación del CNE es uno de los puntos pactados por el gobierno de Nicolás Maduro y la denominada oposición minoritaria en el acuerdo alcanzado el pasado mes de septiembre para reanudar el diálogo político en Venezuela.