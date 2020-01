Liberan a un detenido por el caso del joven que fue asesinado a golpes por jugadores de rugby en Argentina

Un juez liberó este martes a uno de los 11 detenidos por la muerte de Fernando Báez Díaz, un joven de 18 años que fue asesinado a golpes el fin de semana pasado a la salida de una discoteca en la ciudad argentina de Villa Gesell, provincia de Buenos Aires.

El juez que lleva la causa del caso de Báez Díaz determinó que no había elementos para detener a Pablo Ventura, de 21, aunque tendrá que acudir a las diligencias de reconocimiento en rueda de personas la próxima semana, informaron medios locales.

"No voy a hablar, no me siento bien", dijo Ventura al salir de la Fiscalía de Villa Gesell.

⭕ #AHORAPablo Ventura ya está en libertad. El joven había sido detenido en Zárate en el marco de la investigación por el crimen de Fernando Báez Sosa pic.twitter.com/54n0PfxHC0 — C5N (@C5N) January 22, 2020

El padre señala a los jugadores

El padre de Pablo, José María Ventura, declaró que los jugadores de rugby del club local Arsenal, quienes son los principales sospechosos del ataque, incriminaron a su hijo "como una joda más", en referencia a que siempre le cargaban la responsabilidad por las malicias cometidas por ellas.

"Cada vez que los chicos estos hacían una picardía decían que lo hizo Pablo Ventura. Es lo que me dijo un amigo de ellos. Como una broma, ni siquiera creo que haya sido una malicia, lo han hecho como una joda más, pensarían que el chico no estaba muerto", declaró, según información del citado medio.

La defensa de Pablo Ventura argumentó que el viernes pasado el joven ni siquiera había acudido a la discoteca, y en su lugar, cenó con sus padres en un restaurante de Zárate, según mostraron en un video durante la audiencia.

"Estaba confiadísimo de que lo iban a liberar. Imaginate que mi chico nunca estuvo en Villa Gesell. Esperemos que la buena noticia llegue ahora", dijo el padre del joven detenido, José María Ventura, según Ámbito.

Este día, la fiscal Verónica Zamboni imputó a Máximiliano Thomsen, de 20, y Ciro Pertossi, de 19, como coautores del homicidio de Fernando Báez. Además, acusaron a ocho jóvenes más como presuntos partícipes necesarios en el asesinato.

La autopsia reveló que Báez Sosa murió producto de un fuerte golpe en su cráneo que le provocó un sangrado interno. También presentaba impactos de gravedad en su mandíbula.