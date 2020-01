Senador mexicano propone reforma legal para que López Obrador pueda ser gobernador al culminar su mandato

El senador suplente mexicano Alejandro Rojas Díaz Durán propuso al Congreso de Tabasco que el presidente Andrés Manuel López Obrador pueda ser gobernador del estado de Tabasco, al concluir su sexenio.

Rojas Díaz Duran, quien es aspirante a la dirigencia de Morena, entregó al Parlamento regional un documento donde se propone la modificación en la Constitución de ese estado para que los expresidentes puedan ser senadores vitalicios u opten a cargos de elección popular en elecciones estatales o federales, sin incluir las presidenciales.

El senador de Morena dijo que le propondrá a su partido y a la coalición Juntos hicimos historia, que apoyó a López Obrador, que hagan una consulta popular en Tabasco sobre su propuesta.

¿Cómo se puede lograr?

La proposición de Rojas Díaz Durán posee cierto nivel de complejidad puesto que las elecciones estatales en Tabasco son en junio de 2024 y el periodo del actual mandatario culmina en octubre de ese año. Además, comprendería "un gasto enorme", según él mismo afirmo en una entrevista hecha por XEVT.

Propongo algunos mecanismos constitucionales e institucionales para que los #expresidentes tengan la posibilidad de seguir contribuyendo al noble oficio de la política con dignidad y decoro, tal y como sucede en varios regímenes políticos del mundo.Reflexionemos. pic.twitter.com/ZYEGp1CSmm — Alejandro Rojas Díaz Durán (@rojasdiazduran) January 21, 2020

Ante este cruce de fechas, el senador de Morena explicó que habría que reformar el calendario electoral para que la elección se realice en 2025 y López Obrador pueda competir. "Será decisión de él si es candidato o no y si el pueblo tabasqueño lo llama o no", declaró ante los medios a las afueras del Congreso del estado.

De igual modo se refirió a las dos acusaciones de fraude electoral que había hecho el mandatario cuando fue candidato a la gobernación de su natal Tabasco en 1991 y en 1994.

"A López Obrador le robaron dos veces la gubernatura (...) imagínate que se convierta en gobernador de Tabasco, sería articulador de toda la política del sureste mexicano, y no dejaría que se les vuelva a olvidar", dijo el senador a XVTE.

Rojas Díaz Durán puso como ejemplo a países como Argentina, Chile, Uruguay e Italia, donde los expresidentes pasan a ser senadores vitalicios.

Si bien el presidente no se ha pronunciado al respecto, en otras oportunidades ha manifestado que estaría de acuerdo en someterse a un referendo a mitad de su mandato para que los electores decidan si lo culmina o no. De igual modo, ha dicho que no contempla postularse a un segundo mandato presidencial.