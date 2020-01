Nuevo estudio confirma que los protectores solares tienen componentes químicos que son absorbidos por la sangre

Un nuevo estudio realizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) confirmó que los protectores solares tienen componentes que son absorbidos por el torrente sanguíneo.

Janet Woodcock, directora del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA, explicó que los resultados muestran que hay evidencia de que "algunos ingredientes activos de los protectores solares pueden ser absorbidos" a través de la piel, puntualizando que esto "no significa que sea inseguro" y se necesitan más pruebas para comprobar si son perjudiciales para la salud, por lo que no deberían dejar de ser usados.

En el mismo sentido, Adam Friedman, jefe de dermatología de la Universidad George Washington y miembro de la Academia de Dermatología de EE.UU., expresó: "Solo porque esté en la sangre no significa que no sea seguro. No significa que sea seguro tampoco. La respuesta es que no lo sabemos".

Todos excedieron los límites

El estudio realizado por la FDA, que fue divulgado este martes 21 de enero, buscó determinar si los componentes de los protectores solares excedían los 0,5 nanogramos (cada nanogramo equivale a la millonésima parte de un gramo) por mililitro de sangre. Seis sustancias químicas, avobenzona, oxibenzona, octocrileno, homosalato, octisalato y octinoxato, fueron evaluadas en cuatro productos utilizados de manera aleatoria por 48 personas, constatándose que todos sobrepasaron ese límite.

La alternativa a estos productos son aquellos que bloquean los rayos del sol con minerales, como óxido de zinc y dióxido de titanio. No obstante, la FDA también comprobó que, pese a ser seguros, estos a menudo dejan residuos en la piel.

Esta nueva investigación complementó un estudio publicado en mayo del año pasado que reveló que la concentración plasmática de los componentes químicos de los protectores estudiados superaba los 0,5 nanogramos por mililitro de sangre desde el primer día de aplicación.