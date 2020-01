¿Qué son los súper propagadores del coronavirus y por qué son cruciales para atajar la enfermedad?

El jefe del Centro de Prevención y Control de Enfermedades en China cree que no hay evidencias que apunten a la existencia de portadores de virus altamente contagiosos.

El experto en virología y jefe del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de China, Gao Fu, ha negado este miércoles que existan súper propagadores del brote del nuevo coronavirus que ya se ha cobrado la vida de 17 personas en el país asiático, informa CGTN. "No hay evidencia que respalde la idea de que los haya",ha asegurado.

Se denomina súper propagador a un portador de virus altamente contagioso, capaz de infectar a más contactos secundarios que otros infectados con la misma enfermedad. Según los médicos, la identificación de estas personas y su aislamiento resulta crítica para la lucha contra la propagación del virus y la prevención de la enfermedad.

La comunidad científica sospecha que los súper propagadores podrían portar versiones mutadas del virus o llevar una carga viral más alta, ya que el virus se multiplica más rápidamente en sus cuerpos debido a su sistema inmunológico debilitado, detalla Michael Ming-Chiao Lai, médico y miembro de la Academia Sínica de la República de China (Taiwán), a The Epoch Times.

Sin embargo, el experto subraya que estas sospechas no están respaldadas por pruebas. Como se desconoce qué determina que una persona sea o no un súper propagador, no hay una forma específica de prevenir su aparición. "Cortar la cadena de transmisión es por ahora el mejor método [para combatir el virus]", ha subrayado.

'Propagación' mediática

Pese a negar la existencia de súper propagadores, Gao Fu dijo que la cuestión será seguida "de cerca". "También es una dirección muy importante que nos guía en la prevención y el control del virus", ha añadido el especialista.

Las versiones que apuntan a que el coronavirus que surgió en la ciudad de Wuhan tiene un "súper propagador" fueron difundidas por medios de comunicación después de que se conociera la infección de 15 médicos con este virus.

Zhong Nanshan, experto en enfermedades respiratorias que encabeza el equipo médico que investiga el brote, también ha subrayado que "la clave para controlar la propagación de la enfermedad", pasa ahora por "prevenir la aparición de un súper propagador".

China prohíbe a 11 millones de personas salir de Wuhan

Mientras, las autoridades chinas han prohibido con carácter temporal que los más de 11 millones de habitantes de Wuhan (Hubei, China) salgan de la urbe, donde el pasado mes de diciembre se originó el brote del nuevo coronavirus.

La red de transporte local permanecerá cerrada este jueves a partir de las 10:00 (hora local). Asimismo, el aeropuerto y las estaciones de tren tampoco estarán abiertas para los pasajeros.

Las autoridades chinas han advertido este miércoles de que el nuevo coronavirus, que ya ha dejado 17 muertos y más de 400 infectados en el país, podría mutar y propagarse, dado que se transmite a través del tracto respiratorio. "Existe la posibilidad de mutación viral y una mayor propagación de la enfermedad", aseveró el viceministro de la Comisión Nacional de Salud, Li Bin, en rueda de prensa.

¿Por qué es tan grave?

La neumonía atribuida al nuevo coronavirus no va asociada con síntomas especiales: los enfermos tienen fiebre, mientras que algunos sufren dificultades para respirar y sus radiografías muestran cambios en los pulmones.

Esta enfermedad de origen vírico no se cura con antibióticos y su tratamiento es sintomático, sin enfocarse en la etiología del mal.

La OMS sigue evaluando la gravedad de la situación, aunque no recomienda medidas específicas a las personas que viajen a China. Tampoco se pronuncia a favor de restringir las visitas a ese país asiático.

Aunque la gran mayoría de los infectados vive en la provincia de Hubei, también se han registrado casos en Pekín y Shanghái, detectándose algunos en Japón, Tailandia, Corea del Sur y EE.UU., entre personas que estuvieron en territorio chino.

