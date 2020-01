Netflix anuncia que producirá una película animada de 'The Witcher'

Netflix ha confirmado que lanzará una película animada basada en la serie 'The Witcher'. Según el anuncio, la producción ya está en desarrollo.

Asimismo, la plataforma destaca que la nueva película se denominará 'The Witcher: Nightmare of the Wolf' y será producida por los creadores de la serie exitosa y Studio Mir, conocido por crear la serie animada estadounidense 'La leyenda de Korra'.