Maduro busca un acuerdo con la oposición venezolana para renovar el Consejo Nacional Electoral

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reveló este jueves que sostiene diálogos con algunos sectores de la oposición para alcanzar un acuerdo que permita renovar las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y avanzar en las elecciones parlamentarias, previstas para este año con la participación de todas los partidos políticos.

"Se están desarrollando conversaciones de diálogo con diversos sectores de la oposición venezolana para buscar un acuerdo, que yo quiero que se encuentre", expresó Maduro durante la conmemoración de los 62 años del levantamiento popular del 23 de enero de 1958 contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.

El mandatario recalcó que su deseo es alcanzar un entendimiento con los sectores que le adversan. "Yo quiero un acuerdo con la oposición para renovar el CNE, para dar garantías extras, porque yo quiero ir a una elecciones donde participe toda la oposición", sostuvo el mandatario, al tiempo que ratificó que este año en Venezuela se celebrarán los comicios legislativos "para renovar la Asamblea Nacional y que esté al servicio del pueblo".

#EnVivo 📹 | “A prepararse para las elecciones de la Asamblea Nacional”, exhortó el presidente @NicolasMaduro al pueblo venezolano al tiempo que reiteró su intención de llegar a acuerdos con sectores de la oposición para renovar el Consejo Nacional Electoral pic.twitter.com/tTepxMnwfQ — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) January 23, 2020

En este sentido, el Jefe de Estado venezolano invitó a las Naciones Unidas y a otros organismos internacionales a nombrar una delegación que pueda acompañar las elecciones parlamentarias. "Le hago un llamado a la Unión Europea, a la ONU, a que autoricen una misión de acompañamiento en las próximas elecciones constitucionales", recalcó.

La directiva de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, liderada por Luis Parra, evalúa la posibilidad de declarar "Omisión Legislativa" para que las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) sean electas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Según la AN, el Comité de Postulaciones electo durante la pasada presidencia en desacato de Juan Guaidó no se encuentra operativo, debido a que algunos de sus miembros no han asistido a las plenarias que convoca el actual jefe del Parlamento. Por esta razón, tampoco existen los dos tercios requeridos para designar a los nuevos rectores del órgano electoral.

Al respecto, Maduro rechazó el accionar del diputado opositor Juan Guaidó, quien hoy cumple un año desde que se autoproclamara como "presidente interino".

"Lo único que puede celebrar la oposición extremista es la corrupción y que se han enriquecido todos sus jefes a costa de Venezuela. Lo único que pueden mostrar al mundo son sus peleas, sus divisiones, su falta de liderazgo. Su líder es un bobolongo, a él nadie lo eligió, es un corrupto", aseveró.

"Yo aspiro que la justicia de Venezuela esté haciendo seguimiento de todos los llamados de intervención militar y sanciones para que se tomen las decisiones que hay que tomar, para hacer justicia, aspiro como Jefe de Estado que así sea", finalizó.