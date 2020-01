"Salgan de aquí": así fue el encontronazo de Emmanuel Macron con agentes de seguridad israelíes en Jerusalén (VIDEO)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, tuvo este martes un fuerte cruce de palabras con agentes de seguridad israelíes durante su visita a una iglesia francesa en Jerusalén, donde el mandatario galo se encuentra para participar en un homenaje a las víctimas del holocausto.

Macron se enfadó cuando los agentes intentaron escoltarlo dentro de la Iglesia de Santa Ana, que pertenece al gobierno galo y se considera su territorio. El video con el reclamo del presidente francés apareció en las redes sociales al poco del incidente.

"Lo conocemos perfectamente, todo el mundo conoce las reglas. No me gusta lo que hicieron delante de mí. Salgan de aquí", dijo el mandatario en inglés. "Nadie debe provocar a nadie, ¿bien? Estamos tranquilos. Tuvimos un buen paseo, ustedes hicieron un buen trabajo en la urbe, lo aprecio mucho, muchachos. Por favor, respeten las reglas, porque llevan siglos. No van a cambiar conmigo, se los digo, ¿bien?", subrayó Macron y entró al templo.

Este incidente recuerda un hecho similar protagonizado por Jacques Chirac en 1996. El entonces presidente también reprochó a los agentes de seguridad de Israel que lo siguieron durante su visita al barrio musulmán de Jerusalén.

