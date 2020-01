La Duma Estatal rusa aprueba en primera lectura la enmienda a la Constitución

La Duma Estatal de Rusia ha aprobado este jueves en primera lectura un proyecto de ley sobre la enmienda a la Constitución acerca de la organización del poder público. La iniciativa ha contado con 432 votos a favor y ninguno en contra.

Las propuestas del respectivo documento, presentado ante la Cámara Baja del Parlamento ruso el lunes, incluyen la sugerencia de Vladímir Putin de prohibir a las personas que tienen doble nacionalidad o un permiso de residencia en otro país ocupar importantes cargos gubernamentales, como el de primer ministro, cualquier otro ministro o gobernador.

También se propone endurecer constitucionalmente los requisitos para los que aspiran a la presidencia del país. Así, deben residir en Rusia no menos de 25 años y no tener nunca la ciudadanía de otra nación. Según este punto del documento, una misma persona no podrá ser presidente más de dos veces a lo largo de su vida.

El proyecto de ley sobre la enmienda a la Constitución, además, limita la prioridad del derecho internacional respecto a la legislación rusa y convierte al Consejo de Estado en un órgano constitucional, otorgándole ciertas funciones que hasta ahora eran una prerrogativa del presidente.