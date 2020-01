Tinder incorpora un 'botón de pánico' para alertar de situaciones peligrosas

Un operador de la app llamará al usuario para confirmar que necesita ayuda, y si este no contesta, enviará una señal a los servicios de emergencia, detallando dónde y con quién se encuentra.

La aplicación de citas Tinder dio a conocer este jueves su nuevo sistema de seguridad, que permitirá a sus clientes "alertar de manera fácil y discreta" a los servicios de emergencia en caso de que su cita se ponga fea.

Para ofrecer el denominado 'botón de pánico', la compañía propietaria de Tinder, Match Group Inc., se alió con la aplicación Noonlight, que rastrea la ubicación del usuario y envía solicitudes a los servicios de emergencia en caso de peligro o agresión.

La función de Noonlight será opcional y se podrá activar a través de los ajustes en el perfil de Tinder, explica el diario The Wall Street Journal. Los ususarios podrán ingresar información adicional sobre cuándo, dónde y con quién planean encontrarse. Si durante la cita el usuario llega a sentir que no está seguro, podrá pulsar el 'botón de pánico'.

Primero, Noonlight le pedirá ingresar un código. Si el usuario no lo hace, recibirá un mensaje de texto con la solicitud de confirmar que necesita ayuda. Si no responde, Noonlight le hará una llamada. Y si todavía no contesta, la empresa enviará una señal de emergencia a la policía.

Además, los usuarios de Tinder que activen la función tendrán en su perfil una etiqueta especial, que avisará a otros que cuentan con el botón de pánico. Se espera que esto sea un elemento disuasivo para usuarios deshonestos. El servicio comenzará a usarse en EE.UU. a finales de enero.

