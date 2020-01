Inyecciones para la erección y aceite de bebé: revelan detalles gráficos de presuntos ataques sexuales de Harvey Weinstein

Este miércoles 22 de enero tuvo lugar en Nueva York (EE.UU.) una audiencia judicial del caso de Harvey Weinstein, quien fuese otrora uno de los productores de cine más exitosos de Hollywood. El cineasta de 67 años, cuyos presuntos delitos dieron origen al movimiento #MeToo, se enfrenta a varios cargos, incluyendo algunos por abuso sexual y violación. De ser hallado culpable, podría ser sentenciado a cadena perpetua.

"La evidencia mostrará que el hombre sentado allí no solo era un titán en Hollywood, sino un violador", manifestó en su declaración de apertura la fiscal de distrito Meghan Hast, recoge el periódico The New York Times.

Los cargos contra Weinstein se basan en los testimonios de dos mujeres. Una de ellas —una actriz cuya identidad no se revela, para resguardarla— fue presuntamente violada por el magnate en un hotel de Nueva York en 2013. La otra víctima, la asistente de producción Mimi Haleyi, alega que el cineasta la forzó a tener sexo oral en su apartamento en 2006.

En el juicio también testificarán otras cuatro mujeres, incluida la actriz Annabella Sciorra, de la popular serie 'Los Soprano', aunque sus acusaciones están fuera del estatuto de limitaciones para los cargos penales.

Aceite de bebé

Sciorra fue la primera víctima de los delitos sexuales de Weinstein, dijo la fiscal. Los hechos se remontan a los años 1990. Según Hast, los dos tomaron una copa en un bar de Manhattan y después él llevó a la actriz al apartamento de ella, a donde entró por la fuerza y la violó.

Tras ese hecho, el productor no la dejó en paz y la víctima "vivió bajo terror" durante décadas, indicó Hast. El cineasta supuestamente continuó enviándole a Sciorra mensajes de texto y apareciendo en los hoteles donde se alojaba. Una vez, la actriz lo encontró en la entrada de su habitación de hotel, vestido solo con ropa interior y con un frasco de aceite de bebé y una cinta de película las manos, agregó la fiscal neoyorquina.

La Sra. Haleyi

En 2006 tuvo lugar el incidente que implicó a Mimi Haleyi, cuya historia se hizo pública por primera vez en 2017. Once años antes, la joven asistió al Festival de Cine de Cannes, donde conoció a Weinstein. Poco después, Haleyi ocupó el cargo de asistente de producción en el show 'Pasarela a la fama', solventado por el estudio cinematográfico de Weinstein.

Durante varios meses, alegó Hast, el productor presionó a la asistente, ofreciéndole viajar juntos a París y Los Ángeles, después de forzarla a tener sexo oral. Varias semanas después, agregó, atacó a Haleyi en un hotel de Nueva York. No se especifica qué fue exactamente lo que pasó en esa ocasión.

Inyecciones en los genitales

Una tercera acusadora —cuya identidad no se ha hecho pública— fue presuntamente víctima de violación. A la edad de 25 años, la mujer se mudó a Los Ángeles desde un pequeño pueblo, en busca de trabajo en la industria del entretenimiento.

La actriz conoció a Weinstein unos años más tarde en una fiesta (el año exacto no se detalla). Su encuentro terminó en una habitación de hotel, donde el cineasta le dio un masaje, pero la segunda vez Weinstein supuestamente besó a la joven y le practicó sexo oral contra su voluntad. Según la fiscal, después de lo ocurrido la mujer todavía "intentó mantener una relación" con su presunto violador, porque estaba segura de que la ruptura perjudicaría su carrera artística.

En 2013, la actriz hizo un primer viaje a Nueva York, donde tuvo un encuentro con Weinstein. Los dos se reunieron en un hotel y, supuestamente, el productor atacó a la mujer en su habitación, donde la violó tras inyectarse en el pene medicamentos para la erección, afirmó Hast. Ocho meses después, el hombre repitió el ataque, arrancándole a la actriz los pantalones y abriendo violentamente sus piernas, precisó la fiscal neoyorquina.

En el juicio testificarán otras tres mujeres, cuyos testimonios no serán incluidos en la acusación contra Weinstein, pero se utilizarán para intentar establecer un patrón depredador del comportamiento abusivo del acusado. No obstante, su abogado, Damon Cheronis, insiste en que hay evidencia de que su cliente y las tres acusadoras mantenían relaciones sexuales consensuales.

