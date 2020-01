López Obrador señala a una farmacéutica por la falta de medicamentos para niños con cáncer

Según el Gobierno mexicano, Pisa decidió no entregar 36.000 frascos de medicina al Hospital Infantil Federico Gómez tras el cierre de varias plantas.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha acusado a la farmacéutica Pisa de ser responsable por la falta de medicamentos contra el cáncer en el Hospital Infantil Federico Gómez, en medio de la polémica generada esta semana por la ausencia de fármacos para la atención a niños con esta enfermedad.

El miércoles pasado, unos treinta padres fueron a bloquear los accesos al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) para denunciar la falta de medicamentos contra el cáncer en el centro hospitalario Federico Gómez. "Solicitamos la intervención del señor presidente. El cáncer no espera", se leía en una pancarta.

Cuando los padres intentaron ingresar a las instalaciones del aeropuerto, policías de Ciudad de México bloquearon el paso y se terminaron empujando y lanzando algunos golpes.

📢 Ante el intento de ingresar a las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), padres de niños con cáncer se enfrentaron con policías capitalinos. 🎥 Natalia Vitela pic.twitter.com/0nyAlelnNe — REFORMA Nacional (@reformanacional) January 23, 2020

La situación generó aún más incertidumbre cuando los padres amenazaron con acostarse en la pista de aterrizaje. El semanario Proceso reportó que ante el amago, el subsecretario del Gobierno de Ciudad de México, Félix Arturo Medina, se comunicó con ellos para avisarles que el medicamento vincristina (necesario en las quimioterapias) ya había sido suministrado al hospital.

Al otro día, el jueves 23, el mandatario ofreció su primera respuesta, afirmando que la responsabilidad de su Gobierno es que no falten la atención médica ni los medicamentos gratuitos. Como en otras ocasiones, López Obrador aseguró que su Administración libra un combate con la corrupción tanto privada como pública en el sector Salud, aunque en esta oportunidad apuntó hacia la farmacéutica y los directores de los hospitales.

"Había empresas que concentraban la venta de medicamentos, de materiales de curación, grandes monopolios que hacían jugosos negocios con las medicinas [....] y sigue existiendo complicidad con directivos de hospitales que obtenían las cuotas de recuperación", acusó el mandatario.

"Es una hipótesis, que ellos [directores de hospitales] están causando este descontrol por los contratos que tienen con la empresa Pisa, que era la que abastecía y resulta que no tiene los medicamentos; ellos quieren seguir teniendo el control del abasto", agregó López Obrador en conferencia de prensa.

Irregularidades

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, refirió que el grupo corporativo de Pisa tiene el monopolio "en la comercialización en México de los medicamentos contra el cáncer, de prácticamente todos". No obstante, indicó que han recurrido a otras plantas productoras fuera del país para abastecerse de los fármacos.

Además, el Gobierno de México refirió que siete plantas fueron cerradas por irregularidades. Medios locales reportaron que en febrero de 2019, el Hospital del Niño Poblano denunció que 18 menores de edad tuvieron reacciones adversas por la aplicación de metotrexato (para tratamiento oncológico), que estaba en mal estado, y posteriormente uno de los pequeños falleció.

Fue a raíz de esto, de acuerdo al Gobierno mexicano, que Pisa decidió no entregar 36.000 frascos de medicina al Hospital Infantil.

Según las autoridades, lograron abastecer los medicamentos contra el cáncer con ayuda de otras productoras, el pasado 22 de enero, pero el Hospital no avisó a los padres.

En respuesta, la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió seis expedientes contra el grupo Pisa y avanza un proceso de inhabilitación contra la empresa, informó la titular de esa dependencia estatal, Irma Eréndira Sandoval.

El director del Hospital Infantil Federico Gómez, Jaime Nieto Zermeño, quien fue señalado por López Obrador por su probable responsabilidad en el desabasto del centro médico a su cargo, aclaró el jueves que de los 800 pacientes que atienden, únicamente ocho niños tuvieron retrasos con el tratamiento de vincristina durante una semana.

No obstante, informó que ahora tienen medicinas suficientes para atender a los niños que requieren quimioterapia durante más de un mes, y que llegarán más medicamentos en las próximas semanas.

Desabasto

El doctor Zermeño confirmó que el desabasto fue responsabilidad del distribuidor Safe, filial de Pisa. "No los ha entregado, por las razones que sea, pero no los ha entregado, y el Gobierno federal, la Secretaría de Salud y la Coordinación de los Institutos han hecho grandes esfuerzos, colaborando también nosotros, para tener alternativas. Se han importado medicamentos que no hay", informó el jueves.

De acuerdo con las autoridades de Salud, la incidencia de cáncer infantil en México es alrededor de 7.000 casos por año; la mitad de estos casos son leucemia que se atienden principalmente en los hospitales nacionales.

