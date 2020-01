¿El príncipe heredero saudita o el hermano de la novia? Explican quién filtró las fotos íntimas de Jeff Bezos a un tabloide

Los mensajes y las fotos íntimas del fundador y director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, y de su novia Lauren Sánchez, publicados por The National Enquirer en enero de 2019, habrían sido proporcionados al tabloide por el hermano de Sánchez, Michael, informa The New York Times, que cita a cuatro personas familiarizadas con el asunto y hace referencia a un contrato entre Michael Sánchez y American Media Inc., la empresa matriz de The Enquirer. La revelación desvincula, aparentemente, la filtración de las fotos con el supuesto 'hackeo' del teléfono de Bezos desde Arabia Saudita, que algunos medios relacionaban.

Un análisis forense encargado por Bezos y publicado esta semana concluyó, con "confianza mediana-alta", que su iPhone X fue 'hackeado' en 2018 después de recibir por WhatsApp un mensaje cifrado con un archivo de video malicioso que, aparentemente, había sido enviado desde la cuenta personal del príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán. Expertos de la ONU exigieron a EE.UU. y otras autoridades relevantes una "investigación inmediata" del 'hackeo'.

Sin embargo, aunque el informe fue "tan jugoso" que llevó a algunos medios a dejar de lado el escepticismo periodístico y a vincular el suceso con la filtración de las comprometedoras fotos, el análisis no vincula directamente estos dos hechos, sostiene The New York Times.

En realidad, Lauren Sánchez envió los mensajes, incluidas las fotos, a su hermano, que luego recibió 200.000 dólares al firmar un contrato con American Media, mediante el cual le otorgaba a esta derechos exclusivos para publicarlos, explica el artículo, que cita el referido documento y a sus fuentes.

En la misma línea, American Media enfatizó en un comunicado que "la única fuente" de sus informes "ha sido bien documentada". "En septiembre de 2018, Michael Sánchez comenzó a proporcionar todos los materiales e información a nuestros reporteros", detalló la compañía, para asegurar que "cualquier sugerencia de que un tercero estuvo involucrado" es falsa.

El análisis forense "muestra evidencia de intrusiones sauditas" en el iPhone X de Bezos, pero una relación directa del reino con la historia sensacionalista "sigue siendo esquiva", concluye el periódico, si bien no excluye la posibilidad de vínculos entre el tabloide y el reino, ni de que Arabia Saudita podría haber enviado otra información útil a The Enquirer.

