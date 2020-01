"¿Piensas que a los estadounidenses les importa Ucrania?": la contundente respuesta de Pompeo a una periodista

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, piensa que a los ciudadanos estadounidenses no les importa Ucrania, según se desprende de un comentario que hizo este viernes en privado a la periodista Mary Louise Kelly, de la National Public Radio (NPR), informa este medio.

Durante una entrevista con Kelly, Pompeo se negó a contestar si la Casa Blanca debe disculparse de Marie Yovanovitch, exembajadora estadounidense en Ucrania, que el pasado mes de mayo fue cesada por el presidente Donald Trump porque habría obstaculizado su exigencia de que Kiev investigara asuntos relacionados con el exvicepresidente de EE.UU. Joe Biden.

Explosión en privado

En su lugar, Pompeo dijo que está orgulloso del trabajo realizado por la Administración Trump en ese país, recalcando que "entregó a los ucranianos la capacidad para que se defiendan" y están luchando contra la corrupción, matizando que el presidente Barack Obama no hizo algo así.

Además, el alto diplomático estadounidense aseguró que ha defendido a todos los funcionarios del Departamento de Estado, si bien tampoco quiso contestar a la pregunta de en qué momento había defendido a Yovanovitch, que se cree que estuvo vigilada los días previos a su cese. La propia exdiplomática declaró el pasado noviembre que "se sintió amenazada por Trump".

Al término de la entrevista, que finalizó de manera abrupta al salir a relucir el tema de Ucrania, Pompeo se levantó y se fue a una sala de estar privada. Un ayudante del secretario de Estado estadounidense pidió a Kelly que fuera a dicha habitación pero sin grabadora, si bien no dijo que la conversación sería 'off the record'. "¿Piensas que a los estadounidenses les importa Ucrania?", gritó Pompeo a la periodista, ya a solas, pronunciando varias palabrotas, según la periodista. "La gente oirá hablar de esto", sentenció.

