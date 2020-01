Jeanine Áñez anuncia su candidatura para las elecciones presidenciales en Bolivia

La actual presidenta de facto argumentó que "no estaba en sus planes" participar en los comicios, pero tomó la decisión porque "no se pudo conseguir consenso".

La presidenta de facto Bolivia, Jeanine Áñez, anunció este viernes su candidatura a la presidencia, acompañada por el partido del alcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, rumbo a las elecciones del 3 de mayo.

"Anunciarles que he tomado la decisión de presentarme como candidata a las elecciones nacionales, créanme que es una enorme responsabilidad. No estaba en mis planes participar en estas elecciones. En las últimas semanas hemos preparado construir consensos y no los hemos conseguido", dijo Áñez, en un acto en el hotel Real Plaza de La Paz.

Áñez, quien se autoproclamó presidenta de Bolivia tras el golpe de Estado contra Evo Morales, aseguró que "la dispersión de votos y la presentación de candidaturas que no logran unir a los bolivianos", empujaron su decisión de presentarse a los próximos comicios.

En este sentido, invitó a otras agrupaciones a que formen parte de la alianza para lograr un frente más amplio. "Les extiendo una mano y les aseguro que la puerta sigue abierta", dijo Áñez, cuyo Gobierno se ha caracterizado por perseguir política y judicialmente a los exmiembros del gabinete del depuesto mandatario.

Por su parte, el acalde de La Paz, Luis Revilla, dijo hoy que "sería un honor" para él ser candidato a la vicepresidencia junto a Áñez. "Mi partido le va a dar todo su apoyo", agregó.

Áñez se postulará a las elecciones mediante la alianza 'Juntos', conformada por las agrupaciones políticas Demócratas y Sol.Bo, del alcalde paceño Luis Revilla; Todos, del gobernador de Tarija, Adrián Oliva; y Unir, organización tarijeña del actual ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora.

Un día antes, algunos de sus ministros la alentaron a lanzar su campaña, promoviendo la etiqueta #YSiFueraElla a través de redes sociales.

"Jeanine Áñez es una persona que transmite paz y unidad entre todos los bolivianos", dijo el ministro de Trabajo, Óscar Mercadeo, en un vídeo difundido a través de la cuenta oficial del Ministerio de la Presidencia.

Hasta ahora, algunas de las fórmulas confirmadas para los comicios de este 3 de mayo son: Luis Arce y David Choquehuanca, por el Movimiento Al Socialismo (MAS); Luis Fernando Camacho y Marco Pumari por Unidad Cívica Boliviana (UCS); Carlos Mesa y Gustavo Pedraza por Comunidad Ciudadana (CC); Jorge Quiroga para el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), entre otros.