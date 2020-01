Un avión de pasajeros aterriza de emergencia en Perú por amenaza de bomba (VIDEO)

View this post on Instagram

La Dirección General de Aeronáutica Civil de Perú (DGAC), informó que la tarde de este viernes tuvo conocimiento de una amenaza de bomba durante el vuelo de la Latam Airlines proveniente de Juliaca con destino a Lima. Ante esto, el avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto de Pisco conforme a los protocolos establecidos. La aeronave con 118 pasajeros a bordo aterrizó con normalidad cerca de las 03:00 p.m. Todos los usuarios fueron evacuados de acuerdo con los procedimientos establecidos. No se reportaron personas heridas. #AviacionAlDia #Aviation