Un excomandante salvadoreño afirma que un alto mando del Ejército ordenó la masacre de 1981

El excomandante de la Fuerza Aérea Salvadoreña, Juan Rafael Bustillo, ha declarado este viernes que un coronel del Ejército ordenó la masacre de 1981 en el cantón El Mozote durante la Guerra Civil del país centroamericano. Además, aclaró que en ese entonces desconocía el operativo.

"Creo que fue por iniciativa propia del coronel Monterrosa, que ordenó el asesinato de toda esa población en El Mozote. Fue una locura de parte suya", señaló Bustillo en la audiencia. "Yo no tuve conocimiento qué hizo el Batallón Atlacatl […] No me di cuenta hasta que la masacre salió en los periódicos", agregó.

Domingo Monterrosa fue el comandante del Batallón Atlacatl, y murió en 1984 durante una explosión de un helicóptero.

A lo largo de sus declaraciones, Bustillo expresó que él no había participado en la operación, mencionó que tampoco podía dar una orden directa a un comandante de infantería, y que solo autorizó la salida de dos aeronaves que le habían solicitado, informan medios locales.

"La guerra a veces da lugar a algo en la mente de las personas que no atribuye ningún valor a la vida de los demás. Creo que fue por iniciativa suya [de Monterrosa]", señaló el excomandante.

Bustillo es acusado de participar en la masacre, y además se lo involucra en la muerte de seis sacerdotes jesuitas, una de sus colaboradoras y su hija, y una enfermera francesa en la década de los 80.

Exhumación de cadáveres

El 6 de noviembre la Fiscalía de El Salvador comenzó la exhumación de los restos de 12 personas —incluidos cinco niños— que fueron asesinadas durante la masacre.

Un testigo aseguró que cerca de 20 personas se refugiaron en una cueva para escapar del operativo militar hasta que los soldados los descubrieron y lanzaron una granada, que acabó con la vida de ocho víctimas y dejó 12 sobrevivientes.