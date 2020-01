Pompeo acusa a una periodista de mentirle y de "violar las reglas del periodismo y de la decencia"

El secretario de Estado asegura que la conversación que mantuvo con la periodista Mary Louise Kelly fue 'off the record', pero la informadora, que reprodujo las bruscas declaraciones del político sobre Ucrania, lo niega.

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, ha acusado a la periodista Mary Louise Kelly, de la National Public Radio (NPR) de mentirle y de violar "las reglas básicas del periodismo y la decencia", después de que ella se hiciera eco de unas bruscas declaraciones del político en una conversación privada tras una entrevista, informa NBC News.

El pasadp viernes Kelly mantuvo una entrevista con Pompeo, en la que el secretario de Estado se negó a contestar a una pregunta sobre si la Casa Blanca debía pedir disculpas a Marie Yovanovitch, exembajadora estadounidense en Ucrania, que el pasado mes de mayo fue cesada por el presidente Donald Trump, supuestamente por haber obstaculizado su exigencia de que Kiev investigara asuntos relacionados con el exvicepresidente de EE.UU. Joe Biden.

Según Kelly, la entrevista finalizó de forma abrupta cuando salió a relucir el tema de Ucrania, Pompeo se levantó y se fue a una sala de estar privada mientras que el ayudante del secretario pidió a Kelly que fuera a dicha habitación pero sin grabadora, aunque —según la versión de la periodista— no le dijo que la conversación sería 'off the record', es decir, cuando las declaraciones de un entrevistado adquieren expresamente carácter confidencial y el periodista se compromete a no divulgarlas. "¿Piensas que a los estadounidenses les importa Ucrania?", gritó Pompeo a la periodista, ya a solas, pronunciando varias palabrotas, según la periodista. "La gente oirá hablar de esto", sentenció Pompeo, según la versión difundida por Kelly.

"La periodista de NPR, Mary Louise Kelly, me mintió, dos veces. Primero, el mes pasado, al acordar nuestra entrevista y, luego ayer, al aceptar que nuestra conversación posterior a la entrevista fuera 'off the record'", comentó Pompeo. Durante la entrevista, Pompeo dijo que solo había aceptado discutir sobre Irán.

"Es una vergüenza que esta periodista haya optado por violar las reglas básicas del periodismo y la decencia", añadió el político.

Por su parte, Kelly dijo que informó a los ayudantes de Pompeo que tenía la intención de preguntarle sobre Irán y Ucrania y no aceptó en ningún momento mantener la conversación 'off the record'. NPR también defendió la versión de la periodista.

"Este es otro ejemplo de cuán trastornados se han convertido los medios en su búsqueda por dañar al presidente Trump y a esta Administración", continuó Pompeo."No es de extrañar que el pueblo estadounidense desconfíe de muchos medios cuando demuestran de forma tan consistente su agenda y su ausencia de integridad", destacó el secretario de Estado.

