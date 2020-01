La Fiscalía de Brasil denuncia a Lula por invadir el triplex por el que fue condenado

El Ministerio Público Federal (MPF) denunció al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y a Guilherme Boulos, líder del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MTST), por ocupar el triplex de Guarujá, en Sao Paulo, el 16 de abril de 2018.

Lula fue condenado por corrupción pasiva y lavado en el caso de ese triplex y fue enviado a la cárcel el 8 de abril, días antes de la ocupación. Según fuentes del ministerio, recogidas por O Globo, el triplex fue ocupado por un grupo vinculado al MTST en protesta al arresto del expresidente.

El MPF considera que Lula instó a la ocupación de la vivienda. Durante un discurso en Sao Paulo en enero de 2018, después de que su apelación fuese denegada y aumentasen su sentencia, el líder petista invitó en un discurso a "las personas de Boulos" a invadir la propiedad.

"Ya que es mío, ocupen"

Lula siempre reiteró que la Justicia brasileña no encontró ninguna conexión entre él y el apartamento, cuya propiedad nunca se pudo constatar.

Por eso, en su discurso en Sao Paulo, el expresidente dijo irónico: "Si ellos me condenan que me den por lo menos el apartamento (...) Yo hasta pedí a Guilherme Boulos mandar a su gente para ocupar el apartamento. Ya que es mío, ocupen".

El 16 de abril de 2018, Boulos escribió en un tuit que habían ocupado la vivienda. "Si es de Lula, el pueblo podrá quedarse. Y si no es, ¿entonces, por qué está preso?", preguntó. En la foto que acompaña al mensaje, se aprecia un gran cartel colgando del balcón del triplex en el que se lee: "Si es de Lula, es nuestro".

MTST e a Povo Sem Medo acabam de ocupar o triplex do Guarujá, atribuído a Lula por Moro. Se é do Lula, o povo poderá ficar. Se não é, por que então ele está preso? #Lulalivre#Vamos2018 📸@midianinjapic.twitter.com/LPNhkPq23E — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) April 16, 2018

Ahora el MPF manifiesta que Lula y Boulos deben ser los responsables de los daños sufridos en la propiedad. La ley establece una pena de entre seis meses y dos años de cárcel para cualquier persona que "destruya o dañe" algo que está en posesión de un tercero por decisión judicial.

"Me acaban de informar que el MPF me denunció a mí, a Lula y a tres militantes de MTST por la ocupación del triplex de Guarujá, sugiriendo una pena de prisión de hasta dos años. Es la nueva farsa del triplex. Que quede claro: ¡La criminalización de las luchas no nos intimidará ni silenciará!", comentó Boulos en Twitter.

Lula salió de la cárcel el pasado 8 de noviembre tras permanecer un año y siete meses privado de libertad. Sus abogados piden que se anulen las condenas que le impuso el entonces juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia, porque consideran que no actuó con imparcialidad cuando juzgó al expresidente.