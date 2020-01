Fiscal boliviana no descarta incluir a candidato del MAS en investigación por caso de corrupción

"No hay ninguna orden de aprehensión contra el señor Arce, él puede tranquilamente llegar a nuestro país", dijo, por su parte, el ministro de la Presidencia del Gobierno de facto, Yerko Núñez.

La fiscal boliviana Heidi Gil, que investiga la defraudación de un fondo indígena para proyectos sociales, informó este lunes que no descarta incluir al candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, en el caso que lleva adelante.

"Como directora funcional de la investigación, no he emitido ninguna orden de aprehensión contra Arce, porque no se puede emitir directamente, sino [que] se deben cumplir procedimientos, [pero] se revisarán los antecedentes y, si procede, se emitirán las citaciones para sus declaraciones", dijo a la prensa la fiscal.

La funcionaria fue consultada por los reporteros acerca de la situación de Arce en el caso por el presunto desvío de recursos del Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc), que se investiga desde 2015, luego que se conociera que este martes el exministro de Economía de Evo Morales llegará al país, proveniente de Argentina, para encarar su campaña política, rumbo a las elecciones de mayo.

Además, Gil hizo la aclaratoria luego que la semana pasada informara que se podría ampliar la investigación y la misma implicaría a Arce.

La posible inclusión de Arce en el caso responde a una acusación hecha por el actual director del Fondioc, Rafael Quispe, quien señala al exfuncionario y ahora candidato presidencial de presuntamente desfalcar unos 121 millones de bolivianos (más 17 millones de dólares) de ese fondo indígena, mientras fungió como ministro de Economía.

A la par de las declaraciones de Gil, el ministro de la Presidencia del Gobierno de facto, Yerko Núñez, dijo que Arce puede retornar al país sin temor de ser detenido.

"No hay ninguna orden de aprehensión contra el señor Arce, él puede tranquilamente llegar a nuestro país y poder ejercer lo que va a hacer en su campaña electoral. Aquí no hay ninguna persecución política a nadie", enfatizó.

Sin embargo, en la misma alocución señaló que "todo ciudadano, si tiene una denuncia, tiene que poder rendir cuentas y demostrar que no es culpable".

Los procesados

Por el caso Fondioc son procesados la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, quien está bajo prisión preventiva en la cárcel de Miraflores, en La Paz; el senador Jorge Choque Salomé quien cumple detención domiciliaria; y varios exfuncionarios del Fondioc.

Gil informó que serán convocados a declarar el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, actualmente refugiado en la Embajada de México; y el extitular de la cartera de Gobierno Carlos Romero, quien se encuentra bajo prisión preventiva, tras ser aprehendido a principios de enero.