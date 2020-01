'Timochenko' plantea cambiar el nombre al partido FARC: "Está creando dificultades"

El líder de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Rodrigo Londoño Echeverri, también conocido como 'Timochenko', propondrá cambiar el nombre de ese partido político para que no tenga las mismas siglas que las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), porque "está creando dificultades".

"Eso no significa olvidar la historia ni de lo que fuimos. Es crear condiciones para sacar adelante el proyecto. Sabíamos que eso nos iba a afectar, y nos está creando dificultades. Mantendré mi posición y la voy a argumentar. Tengo la esperanza de que las mayorías del partido tomen la decisión de cambiar de nombre", sostuvo 'Timochenko', en entrevista con El Espectador.

En este sentido, el líder político informó que próximamente se celebrará una nueva Asamblea Nacional del partido para "elaborar una línea lo más acertada posible" y permitir "que la gente nombre una nueva dirección que sea capaz de ponerla en práctica".

El exguerrillero también ha expresado su deseo de que quienes han abandonado el partido político en los últimos días, como Tanja Nijmeijer o Martín Batalla, no retornen las armas. "No tengo ningún elemento de juicio para decir que van para allá. Yo los entiendo, están inconformes, su decisión es respetable, pero mi esperanza es que no hayan renunciado porque no creen en el proceso, espero que no se hayan ido porque creen que la vía es la lucha armada", expresó.

De igual forma, Londoño reiteró su postura de que "en las actuales circunstancias de Colombia y América Latina" es "una locura" levantar un proyecto político en armas. "En todos los procesos de paz del mundo ha habido sectores pequeños que continúan en la guerra, pero hasta ahora, ninguno ha logrado salir adelante y terminan como bandas criminales disputando economías ilegales", agregó.

No obstante, 'Timochenko' reconoció que muchos miembros de la FARC "están inconformes", por lo que considera un problema de comunicación "de la base con la dirección y viceversa".