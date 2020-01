Putin indulta a la ciudadana israelí Naama Issachar condenada a 7 años y medio por contrabando de drogas

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha aprobado este 29 de enero la solicitud de indulto solicitada por la ciudadana israelí Naama Issachar.

En noviembre del año pasado, la Justicia rusa condenó a la mujer a siete años y medio de colonia penal tras considerarla culpable por posesión y contrabando de drogas.

Issachar, de 26 años, fue detenida en el 9 de abril de 2019 en la zona de tránsito el aeropuerto Sheremétievo de Moscú mientras viajaba desde Nueva Delhi a Tel Aviv después de que los guardias fronterizos rusos encontraran 9,6 gramos de hachís en su mochila.

La mujer se declaró culpable de posesión de drogas, pero negó el cargo de contrabando.

Se negaba a solicitar el indulto

Este 26 de enero, los abogados de Issachar informaron que la mujer había decidido presentar una solicitud de indulto a Putin después de que el portavoz presidencial, Dmitri Peskov, indicara que era necesario presentar una petición personal de clemencia al presidente ruso.

Según Tatiana Moskalkova, comisionada presidencial para los Derechos Humanos en Rusia, quien visitó a Issachar en un centro de detención preventiva, la mujer israelí se negaba inicialmente a solicitar el indulto.

En respuesta, el Kremlin señaló que el presidente ruso no podía conceder el indulto a Issachar hasta que no lo pidiera personalmente. "¿Cómo se puede indultar a la joven, si ella no lo pide? Comprenda que en una situación como esta deben respetarse los trámites", declaró Peskov a los medios.

Intercesiones por su libertad

En otoño pasado, el presidente de Israel, Reuven Rivlin, y el primer ministro, Benjamín Netanyahu, así como la madre de la condenada, pidieron al presidente Putin que indultara a la mujer.

El 23 de enero, después del quinto Foro Mundial en Memoria de las Víctimas del Holocausto, celebrado en Jerusalén, Putin se reunió con Netanyahu y entre otros asuntos abordaron este caso. El mandatario ruso declaró posteriormente que tendría en cuenta la opinión del primer ministro israelí al tomar una decisión con respecto al indulto. Ese mismo día, se reunió asimismo con la madre de Issachar y le prometió que "todo va a ir bien".